شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حل الدولتين يواجه خطر التلاشي وحان الوقت لوقف التهجير من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي، معتبرا أنه حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة.

وأضاف أن عنف المستوطنين يستمر في الضفة الغربية بمستويات عالية بشكل يثير القلق، موضحا أن غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وشدد جوتيريش على أن الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ