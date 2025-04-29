شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بداية تأثير المنخفض الخماسيني ورمال مثارة على الصحراء الغربية وسيوة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تأثير المنخفض الجوى الخماسينى على الصحراء الغربية.

ووفقاً لآخر صور الأقمار الصناعية بدأت الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، نتيجة دخول المنخفض الجوى الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية، والذى يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.



ويشهد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا أن تتعرض البلاد لـ منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي ، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع غدا أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس غدًا في القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس غدًا في مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس غدًا في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس غدًا في قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.