شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غارات أمريكية على مديرية برط العنان فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام يمنية، وقوع 6 غارات أمريكية على مديرية برط العنان، إحدى مديريات محافظة الجوف في اليمن.



ومنذ 15 مارس الماضى، رصدت مصادر إعلامية نحو 1000 غارة أمريكية، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثى، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".