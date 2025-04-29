القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات

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فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنمية القدرات الرقمية للشباب والعمل على بناء كوادر متخصصة ومبتكرة تقود مسيرة التحول الرقمى الشامل، وقعت إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل المجندين لسوق العمل من خلال الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل المجندين لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق دورة برنامج التدريب الإحترافى (ITI) بمعاهد تكنولوجيا المعلومات ومدتها(9) أشهر وتستهدف جميع التخصصات من المؤهلات العليا من المجندين (دفعة أكتوبر 2025) بعد إجتيازهم اختبار القبول بالدورة لتدريبهم على مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الإصطناعى والبنية التحتية للشبكات والوسائط المتعددة والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات، ودورة معسكر البرمجة المكثف (ICC) بمعهد نظم معلومات القوات المسلحة ومدتها (4) أشهر لصالح تخصصات الهندسة والحاسبات والمعلومات من المجندين الموجودين بالقوات المسلحة بعد إجتيازهم اختبار القبول لتدريبهم بواسطة مدربين من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مجالات البرامج والذكاء الإصطناعى وعلوم تحليل البيانات والأمن السيبرانى .

وقع البروتوكول كلاً من اللواء توفيق مختار توفيق مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وجدير بالذكر أن التعاون المسبق بين القوات المسلحة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتج عنه تدريب أكثر من (2000) متدرب فى تخصصات مختلفة وحصول العديد منهم على شهادات دولية .