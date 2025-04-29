شكرا لقرائتكم خبر عن "ثانية بتفرق" حملة صحية ذكية لإنقاذ الأرواح فى اللحظات الحرجة ضمن مشروع تخرج لطلاب إعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مبادرة لافتة تعكس وعي الشباب بأهمية التكنولوجيا في إنقاذ الأرواح، أطلقت مجموعة طلاب من خلال مشروع التخرج بكلية الإعلام حملة توعوية مبتكرة بعنوان "ثانية بتفرق"، بهدف رفع وعي المجتمع بأهمية توفير معلومات طبية دقيقة وفورية وقت الطوارئ، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح باستخدام حلول رقمية ذكية.

وقال الطلاب ترتكز فكرة الحملة على حقيقة علمية خطيرة: في كل دقيقة تأخير في علاج الحالات الحرجة، تقل فرص النجاة بنسبة قد تصل إلى 10%، وبناءً على ذلك، تسعى مبادرة "ثانية بتفرق" إلى تقليل زمن الاستجابة الطبية عبر توفير سجل طبي رقمي لكل شخص، يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال رمز QR مطبوع على بطاقة تعريفية صغيرة تُحمل دائمًا.

ويحتوي السجل على معلومات ضرورية تشمل:

• الاسم وتاريخ الميلاد

• فصيلة الدم

• الأمراض المزمنة والحساسيات

• الأدوية الحالية

• بيانات التواصل مع أقرب الأقارب في حالات الطوارئ

الحملة تقدم حلًا عمليًا وسريعًا: عند مسح رمز الـQR، يمكن للمسعف أو الطبيب الوصول خلال ثوانٍ إلى كل ما يحتاجه لاتخاذ القرار الصحيح وإنقاذ حياة المريض دون الحاجة إلى الانتظار أو التخمين.

كما تعتمد “ثانية بتفرق” على تقنيات سهلة التطبيق، مثل الأساور الذكية، والبطاقات الصحية الإلكترونية، بهدف دمج السجلات الطبية الرقمية في حياة الأفراد اليومية، وضمان جاهزيتها في أي موقف طارئ.

وتدعو الحملة جميع المواطنين، خاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأسر، إلى تسجيل معلوماتهم الطبية وحملها معهم باستمرار، لضمان التدخل السريع وقت الحاجة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل معاناة القطاع الطبي من حالات كثيرة تصل إلى الطوارئ دون بيانات كافية، مما يؤدي إلى تأخير العلاج أو اتخاذ قرارات طبية قد تكون خاطئة.