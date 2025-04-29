شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى رحيل كاهن بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والنائب البابوى لإيبارشية جنوبى ألمانيا، والآباء كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب القس أرسانيوس زكى، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

ورحل أمس، الأب القس أرسانيوس زكى الكاهن العام بإيبارشية جنوبى ألمانيا عن عمر قارب 80 سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت 10 سنوات، حيث أقيمت صلوات تجنيزه فى دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، جنوبى ألمانيا، بحضور الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والنائب البابوى لإيبارشية جنوبى ألمانيا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

نظمت إيبارشية وسط أوروبا اليوم، لقاءً لقداسة البابا مع أبناء الكنائس القبطية والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والموارنة الكاثوليك، بكنيسة الشهيد مار مينا ببوخارست عاصمة رومانيا، بحضور الآباء أساقفة ومطارنة وكهنة تلك الكنائس، وذلك في إطار زيارته الحالية لرومانيا ضمن جولة رعوية بإيبارشية وسط أوروبا بدأها يوم الجمعة الماضي بزيارة بولندا.

استهل قداسة البابا اللقاء بالترحيب بالحضور، وقال: "أرحب بكم جميعًا، أبناء الكنيسة القبطية، والأرمنية، والروم الأرثوذكس، من مصر، والعراق، وسوريا، ورومانيا، وأرمينيا، ولبنان، وفلسطين. لتكن بركات القيامة المجيدة معكم جميعًا".