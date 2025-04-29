شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لمصنع منتجات البلازما لشركة "جريفولز إيجيبت" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعى لدى أبناء الوطن بما تقوم به الدولة المصرية من جهود بكافة المجالات ، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المدنية إلى مصنع منتجات البلازما لشركة " جريفولز إيجيبت " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذى ينتهى إنشائه خلال الفترة المقبلة بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلى عن المشروع القومى لمشتقات البلازما، وأهمية المصنع واتباعه أحدث المعايير الدولية، حيث يعد أول منصة متكاملة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المجال، وبما يدعم رؤية الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما وفق منظومة علمية متكاملة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفى ختام الزيارة، أعرب الوفد عن سعادته واعتزازه لما يمثله المشروع القومى لمشتقات البلازما من منظومة تكنولوجية متطورة تضاهى كبرى الشركات العالمية الرائدة فى ذلك المجال .

يأتى المشروع فى إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم قدراتها وإمكانياتها بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم .