شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة ينقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى للمقر الجديد بمدينة نصر 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة القرار رقم 289 لسنة 2025 بنقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلي المقر الجديد الكائن في 9 حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة، اعتبارًا من 5 مايو 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية نحو الجمهورية الجديدة.

كما يأتي ذلك القرار في إطار رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو الشمول الإداري لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.