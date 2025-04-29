شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يهنئ محمد الإتربى لإعادة انتخابه رئيسا لاتحاد المصارف العربية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى محمد الأتربي عضو المجلس القومى للمرأة، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن هذا الاختيار يُعد تأكيدًا على الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة التي يتمتع بها الأستاذ الأتربي، مشيدة بمسيرته المصرفية الرائدة وما قدمه من إسهامات كبرى لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدور الفعال الذي يقوم به محمد الأتربي في دعم جهود تمكين المرأة داخل القطاع المصرفي، وحرصه الدائم على توفير بيئة عمل محفزة تتيح للمرأة فرصًا عادلة في التقدم والقيادة، وهو ما يعكس إيمانه الكامل بأهمية دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة متمنية له دوام التوفيق والنجاح في استكمال مسيرته المشرفة.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بوجود قادة اقتصاديين بحجم وقيمة الأستاذ محمد الأتربي، الذين لا يدخرون جهدًا في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة المرأة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أن وجود قيادات واعية تُؤمن بأهمية تمكين المرأة وتعمل على تفعيل دورها في المجتمع، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة متنمية له دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مسيرته المتميزة.

ويُعد محمد الإتربي من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وتقديم مبادرات مصرفية مبتكرة دعمت تمكين المرأة اقتصاديًا، وجاء اختيار الاتربى رئيسًا لاتحاد المصارف العربية لولاية ثانية تقديرًا لجهوده فى دعم الاقتصاد الوطني.