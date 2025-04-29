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الأردن يحظر النشر في قضية خلية تخريبية استهدفت أمن المملكة

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الأردن يحظر النشر في قضية خلية تخريبية استهدفت أمن المملكة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 04:27 م

أعلنت السلطات الأردنية، حظر النشر في قضية الخلية التخريبية التي كانت تستهدف الأمن الوطن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن حظر النشر يشمل أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة وكافة الأوراق المتعلقة بالقضية.

ويشمل القرار وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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