شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 5 ساعات عن عدة مناطق فى الرماية صباح الخميس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق بالرماية "مساكن الضباط بالكامل، المتحف المصري"، لمدة 5 ساعات، بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 1/ 5/ 2025 وحتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب زهر مرن قطر 400 مم، والمتعارض مع أعمال غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر "الخط الرابع لمترو الأنفاق".

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.