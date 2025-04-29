شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات طائفية فى سوريا بسبب الإساءة إلى مقام النبى محمد.. تعرف على القصة والان مع تفاصيل الخبر

عادت سوريا إلى الطائفية من جديدة، بعد أن تم تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إساءةً لمقام النبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بدوره قال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، إنه في ظل الأحداث الراهنة، وعلى خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءةً لمقام النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.

وأضاف المكتب في بيان له: على إثر ذلك، توجهت وحدات من قوى الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع لفض الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة.

وقال المكتب: نؤكد حرصنا على ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، مع استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤكد أننا لن نتساهل في تقديم كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إلى العدالة.