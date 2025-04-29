شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: تسليم حوالى 9 أطنان مستلزمات طبية لرعاية الفلسطينيين القادمين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه اليوم الثلاثاء، عن تسليم وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 9 أطنان من المستلزمات الطبية بما في ذلك بمجال طب الأطفال في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وذلك في إطار الدعم الفرنسي الملموس لمصر لاسيما في مواجهة الأزمة في غزة.

وقال السفير - في مقطع فيديو، إن المستلزمات الطبية تم إرسالها من فرنسا لصالح المستشفيات المصرية مما يسمح بعلاج ما يزيد على 500 جريح وخاصة من الأطفال، لافتا إلى أن هذه المساعدات كانت قد تقررت خلال زيارة ماكرون إلى مصر وذلك بالتنسيق مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.

وأضاف شوفالييه أن هذه المساعدات تمثل دعماً ملموساً للجهود المبذولة من جانب مصر ومنظومة مستشفياتها وبالأخص في توفير الرعاية الطبية للفلسطينيين القادمين من غزة.

وأكد السفير أنه وفي الوقت الذي تحظر فيه الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ ما يزيد على 50 يوماً، فإن فرنسا تدعو إلى استئناف دخول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن للسكان المدنيين في غزة.

من ناحية أخرى، ذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم أن السفير شوفالييه قام بزيارة لأحد مراكز استقبال أطفال غزة، والذي يعد مشروعاً متميزاً تقوم به منظمة "إنقاذ الطفل" ‎Save the Children بدعم من مركز الأزمات والدعم التابع للخارجية الفرنسية، من أجل تعزيز قدرة مئات الأطفال وأسرهم على الصمود، وهو ما يعد دليلا ملموسا ًعلى الدعم الإنساني الفرنسي لصالح المدنيين في غزة.