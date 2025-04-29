شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم بالاتصالات والبريد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، الرئيس الأنجولى "جواو لورينسو"، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك فى إطار الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن فى القارة الأفريقية.

وشهد الرئيسان عقب المباحثات، مراسم التوقيع على مذكرتى تفاهم، الأولى بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والثانية بين وزارتى الإسكان فى مصر والأشغال العامة فى أنجولا بشأن التطوير العمرانى والإسكان.