شكرا لقرائتكم خبر عن الكوسة بخمسة جنيه.. أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الثلاثاء بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

دائما ما يبحث المواطنين عن أسعار الخضروات والفواكة بشكل يومى، وبخاصة مع التغيرات في الأسعار بشكل مستمر، حيث تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025.

وجاءت أسعار الخضروات كالآتى:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البصل لتترواح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

ارتفعت أسعار الكوسة جنيها؛ لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر؛ لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين؛ لتتراوح بين 12 إلى 24 جنيها.

زادت أسعار الباذنجان جنيها؛ لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي جنيهين ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين؛ ليتراوح بين 11 إلى 23 جنيها.

وزادت أسعار الملوخية جنيها، لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها، ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.





وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي؛ ليتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي؛ ليتراوح بين 22 إلى 40 جنيها.

ثبت سعر الليمون البلدي؛ ليتراوح بين 40 إلى 60 جنيها.

واستقر أسعار الجوافة ؛ لتتراوح بين 13 إلى 23 جنيها.

وثبتت أسعار الفراولة ؛ لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ؛ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

استقر سعر البطيخ؛ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.