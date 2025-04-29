شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يشكر الرئيس على صدور قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بإصدار قانون العمل الجديد.. معلنا عن إطلاق أول برنامج تثقيفى تعريفى بقانون العمل الجديد على مستوى التنظيم النقابى والذى يأتى بعنوان " ايدك من دهب" .

اضاف "المهيرى" أن البرنامج هدية لجموع الطبقة العاملة عامة والخدمات الإدارية والإجتماعية بشكل خاص وبمناسبة الاحتفال بأعياد اول مايو " العمال" لا سيما ان فلسفة قانون العمل تؤسس لبيئة جاذبة لحزمة استثمارات على كل المستويات وفى كافة الصناعات بكل محافظات الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويتطلب ذلك زيادة الوعى بأهمية تطبيقات التشريع الذى يضم نصوصا حديثة تتوافق وأنماط سوق العمل الحديث خاصة ذى الصلة بالرقمنة إضافة إلى مواد الحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفى الانتاج " عمال وأصحاب اعمال ' .

تابع " المهيرى" أنه تم تكليف أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة بتشكيل مجلس نقابى قانونى من خبراء التشريعات العمالية والنقابية تكون مهمته الاساسية شرح وتوضيح نصوص قانون العمل بطريقة مبسطة للمجتمع العمالى.

أكد أن طرق ووسائل الحصول على المعلومة القانونية السليمة للقانون ستكون عبر المنصات الالكترونية التابعة للنقابة العامة والندوات التثقيفية بمواقع العمل او بإرسال مذكرات إيضاحية بشأن تفسيرالمواد المراد الاستعلام عنها والرد فورا عليها.

شدد أنه فور صدور لائحة القانون ستكون فى حيازة المجلس التشريعى للنقابة للرد على ما يخص عمال مصر من تفاسير للنصوص مشددا على ان خدمات البرنامج مجانية.



