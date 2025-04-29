شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى قيادات كنيستى الروم والأرمن الأرثوذكس في رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، فى كنيسة الشهيد مار مينا ببوخارست، صباح اليوم، المطران قيس صادق، مطران الروم الأرثوذكس، والمطران داتيف، مطران الأرمن الأرثوذكس، إلى جانب الأب راضو والأب هوشاجان، بحضور الأنبا چيوڤانى أسقف إيبارشية وسط أوروبا، والوفد المرافق لقداسته، وذلك في إطار زيارته الحالية لرومانيا ضمن جولة رعوية لإيبارشية وسط أوروبا بدأها يوم الجمعة الماضي بزيارة بولندا.

واستمع قداسة البابا خلال اللقاء إلى شرح للعمل الرعوي في الكنيستين، حيث أوضح نيافة المطران قيس أن كنيسة الروم الأرثوذكس تخدم ما يقرب من 270 أسرة منذ أكثر من 40 عامًا، ويصلون في كنيسة تاريخية يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر.

ومن جانبه، أشار المطران داتيف إلى أن عدد الأرمن الأرثوذكس في رومانيا يبلغ حوالى 5 آلاف شخص، يتواجدون فى البلاد منذ نحو ألف عام، يخدمهم حاليًا ستة كهنة يخدمون فى 22 كنيسة منتشرة في مناطق مختلفة، بتعاون وثيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفى ختام اللقاء، تبادل قداسة البابا والمطارنة الهدايا التذكارية.