شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة عيد العمال.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة عيد العمال لعام 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر. تشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير العمل أن يوم الخميس سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التأكيد على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرًا مضاعفًا إلى جانب أجره عن هذا اليوم.

كما أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجازة عيد العمال للعاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تم توجيه رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديري مديريات العمل بنشر أحكام القرار في مواقع العمل، وضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

ويأتي القرار تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل، التي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية التي يُحددها الوزير المختص، استنادًا إلى قرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين.