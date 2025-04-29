شكرا لقرائتكم خبر عن 448 جهة متعاقدة بالشبكة الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع عقد اتفاق لتقديم الخدمات الطبية مع كلا من مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومستشفى الزهيرى إحدى المستشفيات متعددة التخصصات، وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الهيئة على التوسع في شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان توفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين بجميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة.

وحضر توقيع البرتوكول من مستشفى أهل مصر كلا من، د. هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر، د. رفعت عبد المقصود المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر، د. إيمان شريف المدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية، وعصام عبد الفتاح مدير تنمية الأعمال لمستشفى أهل مصر.

ومن مستشفى الزهيري، حضر كلا من، د. سمير الشاهد رئيس مجلس إدارة شركه جنيسيس للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، د. عصام الطباخ عضو مجلس إدارة الشركة، د. محمد السيد مستشار الشركة، د. أمجد عثمان مدير المطالبات بالشركة، والسيد أحمد مدير الشئون الإدارية والقانونية بالشركة.

ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها تستهدف دعم شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان استمرارية الرعاية الصحية للمستفيدين داخل محافظات التطبيق وخارجها، بما يرسخ مبدأ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، مشيرة إلى ارتفاع أعضاء الشبكة الصحية للمنظومة والتي أصبحت تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، حيث وصل العدد إلى 448 جهة مقدمة للخدمة الصحية، ويُمثل القطاع الخاص نسبة 27.5% من إجمالي الشبكة الطبية المتعاقدة مع المنظومة.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هذا التوقيع يأتي في إطار إيمان الهيئة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما شريكين أساسيين في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية.

وفي كلمتها أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.

وتُعد مستشفى أهل مصر من الكيانات الرائدة والمتخصصة في علاج الحروق بكافة مراحلها ودرجاتها، حيث تتطلب هذه الحالات رعاية طبية متعددة التخصصات ودعمًا نفسيًا خاصًا، وهو ما تحرص الهيئة على توفيره ضمن خدماتها المقدمة للمستفيدين. ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات علاجية متكاملة تراعي احتياجات مرضى الحروق باعتبارهم من الحالات الطبية ذات الطبيعة الخاصة. كما تُعد مستشفى الزهيري، إحدى المستشفيات متعددة التخصصات بمحافظة القاهرة.