شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل قيادات دار برويما للنشر برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقره برومانيا، ألكساندرو ممثل دار برويما للنشر الرومانية، (إحدى دور النشر في رومانيا) يرافقه أحد قيادات الدار، بحضور نيافة الأنبا چيوڤاني، أسقف وسط أوروبا، والقس مينا تكلا كاهن كنيسة الشهيد مار مينا ببوخارست.

ورحب قداسة البابا بضيفيه، مشيرًا إلى لقاءٍ سابق للدار مع قداسته في القاهرة، حيث قامت "برويما" بترجمة كتاب قداسة البابا "هذا إيماني" وكتاب "تاريخ الكنيسة"، فيما أعرب ألكساندرو عن تقديره لموافقة قداسة البابا على ترجمة الكتابين ونشرهما، لافتًا إلى أن الدار قامت بتوزيع نسخًا من الكتابين على المدارس اللاهوتية ومراكز التعليم المسيحي في رومانيا.

وأثنى قداسة البابا على هذا حرص "برويما" على نشر كتبًا تسهم في التعريف بتاريخ الكنيسة القبطية وتعكس روحانيتها وإيمانها العميق، مؤكدًا أن الترجمة تدعم بناء جسر حضاري وروحي بين الكنيسة القبطية ورومانيا، وأضاف: "الاستمرار في هذا العمل يعزز الحياة والمعرفة والتواصل بين الشعوب".

وشدد قداسته على أهمية النشر باعتباره عملاً عظيمًا، قائلاً: “الثقافة والقراءة ركيزتان أساسيتان في حياة الإنسان، ونأمل أن نرى المزيد من الكتب الرومانية تترجم إلى اللغة العربية، سواء كانت عن الكنيسة أو عن بلدكم العزيز”.

ومن جانبه، أوضح الضيف أنه ترجم حتى الآن 50 كتابًا، منها كتب للكنيسة القبطية وأخرى للكنيسة السريانية، معربًا عن أمله في ترجمة مؤلفات عن رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية تحظى بمكانة مميزة، لا سيما بعد استشهاد الـ 21 قبطيًا في ليبيا، الذين لفتوا انتباه العالم بشكل أكبر إلى الكنيسة القبطية ولا سيما في العصر الحديث.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد عن رغبته في زيارة مصر، فرحب بهم قداسة البابا، وقدم لهم نسختين من إصدارات الكنيسة كتابًا تاريخيًّا وكنسيًّا وسياحيًّا باللغة الإنجليزية عن رحلة العائلة المقدسة، وآخر موجه للأطفال عن الرحلة نفسها.