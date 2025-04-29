شكرا لقرائتكم خبر عن بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات تنفذ برامج لرفع وعى الطلاب بخطورة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " بيوت التطوع " داخل العديد من الجامعات المصرية في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات لرفع وعى الطلاب بخطورة المخدرات



بيوت التطوع بالجامعات تنفذ برامج لرفع وعى الطلاب بخطورة المخدرات



بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات تنفذ برامج لرفع وعى الطلاب بخطورة المخدرات

وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية "العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم و التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بالعديد من الجامعات.



صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات ينفذ برامج لرفع وعى الطلاب بخطورة المخدرات



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة لرفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات

ومن ضمن أنشطة "بيوت التطوع" التى يقوم بها المتطوعون من الشباب والفتيات هو تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من حيث أن التدخين وتعاطى المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة وبالتالى يضر بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات"، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار و المعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل "ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التركيز.. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة .



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطى



صندوق مكافحة الإدمان ينفذذ أنشطة لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطى



بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات تنفذ برامج لرفع وعى الطلاب بخطورة المخدرات

‏ من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مقرات الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية تستمر في استقبال الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" و يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات .



