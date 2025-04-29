شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تجربة الأتوبيس الترددى على الدائرى خلال تدريب السائقين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة النقل أعمال تدريب سائقى الأتوبيس الترددي، على الطريق الدائرى، استعدادا لتشغيل المشروع فى مرحلته الأولى، حيث يتم الانتهاء من تجهيز 14 محطة من أكاديمية الشرطة حتى نزلة الطريق الدائرى، حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتسيير 10 اتوبيسات مع بدء تجارب تدريب سائقي أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT تلاها تسيير 20 أتوبيس وصولا إلى تسيير 50 اتوبيس حتى الآن.

محطات الاتوبيس الترددي المقرر تشغيلها:

1- محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2- محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا و ميت نما وتوابعهم.

3- محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

4- محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاة وتخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة و كذلك شارع نادي اسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

5- محطة مسطرد وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الاسماعلية و طريق الاسماعلية الزراعى و طريق بلبيس و المتجهين الى الاميرية و المطرية.

6- محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الخصوص و العزب التابعة لها.

7- محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة و محور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8- محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة و تخدم المحطة منطقة القلج و طريق محمد نجيب و توابعهم.

9- محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى و العزب.

10- محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم.

11- محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة السلام و موقف السلام و وكذلك مدينة النهضة و استاد السلام.

12- محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور و القادمين من جسر السويس و الهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13- محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة و المتجهين الى التجمع الأول و العاصمة الادراية.

14- محطة اكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه وتخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر و التجمع الأول و اكاديمية الشرطة.