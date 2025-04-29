شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: سقوط أمطار رعدية وثلج غدًا على الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن المنخفض الخماسيني سيمتد ناحية الداخل بداية من صباح الأربعاء، وتكون أشدها متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والاتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 - 80 كيلو متر/ ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي " تتركز اكثر على السلوم وغرب مطروح " ومتوسطة شمال الدلتا .

أضاف فهيم أن هناك هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 60 – 70 كيلو متر / ساعة على القاهرة ومناطق الوجه البحري وشمال الصعيد وحتى سوهاج جنوباً و هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 70 – 75 كيلو متر / ساعة على الصحراء الشرقية ( شرق بني سويف والمنيا – الصف – القاهرة الجديدة – العاصمة الادارية – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق السويس – طريق السخنة – مناطق جنوب السخنة – السويس – الإسماعيلية – معظم مناطق سيناء خاصة شرق القناة ووسط وجنوب سيناء ) .

وأوضح فهيم، أنه يجب إجراء رية مشبعة لكافة المحاصيل اليوم الثلاثاء مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري و يمكن اجراء عمليات الرش لكافة المحاصيل سواء مغذيات او مبيدات ويفضل الرش بمركبات دعم المحاصيل ضد الصدمات لان سرعات الرياح العالية المتوقعة الأربعاء ستزيد جدا من معدلات البخر نتح و وقف ضم ودراس القمح في كل الجمهورية طوال يوم الأربعاء.

وشدد فهيم على ضرورة وقف عمليات الرش تماماً على كل المحاصيل في كل الجمهورية وعمليات الشتل لكافة المحاصيل حتى انتهاء يوم الأربعاء، وتشديد الاربطة على الصوب في كل المناطق المذكورة وإحكام الاربطة على وحدات الطاقة الشمسية او فك الالواح وإعادة تركيبها على يوم الخميس.

وأكد فهيم على ضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية بعدم الاقتراب من لوحات الإعلانات او أعمدة الكهرباء والضغط العالى وتجنب السفر في توقيتات هبوب الرياح الشديدة في المناطق المذكورة خاصة يوم الأربعاء و الحذر من السفر من مطروح إلى سيوة او مناطق السلاوم وما حولها نظراً لتوقع كميات كبيرة من الامطار الأربعاء، و على مرضى الحساسية والجيوب الانفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة وعدم التعرض للاتربة.

وشدد فهيم على ضرورة غلق كل فتحات التهوية لمزارع الإنتاج الداجنى المفتوحة بالخيش المبلل وقت هبوب الرياح المحملة بالرمال والاتربة خاصة يوم الأربعاء .