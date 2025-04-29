شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال في الأول من مايو، أعلن عن منح العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك القطاع الخاص، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تقدير الدولة لدور العمال في مسيرة البناء والتنمية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يُمنح العامل أجرا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره عن اليوم ذاته.

كما أصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتنظيم آليات تنفيذ الإجازة بالقطاع الخاص، استنادًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد الأعياد التي تُعد عطلات مدفوعة الأجر.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام مديريات العمل والإدارات المعنية بنشر مضمون الكتاب الدوري داخل مواقع العمل، ضمانًا لتطبيق أحكامه وتحقيق الاستفادة لجميع العاملين.