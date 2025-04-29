شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الجوى الصحراوى.. توجيه حكومى للمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد غدا منخفض جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية، بحسب ما أكدت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وشددت الوزارة على المحافظات، بضرروة المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالمحافظات، والتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة والقطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصحة والحماية المدنية وإدارات المرور، وشركات المياه.

منخفض جوي صحراوي

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، تزامنا مع تعرض البلاد لـ منخفض جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.



وحذرت هيئة الأرصاد من عاصفة ترابية وسرعة رياح تتراوح من 70 ل 80 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 500 متر على محافظات :

مطروح

الفيوم

بني سويف

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

جنوب وشرق القاهرة

الجيزة

السويس

كما يشهد غد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسرعة الرياح تتراوح من 40 : 60 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 1000 متر على محافظات :

محافظات الوجه البحري

الأقصر

أسوان