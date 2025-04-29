شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الأرصاد.. أرقام الطوارئ بالجيزة للإبلاغ عن سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من حالة الطقس غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بـ منخفض جوي خماسيني.

وأوضحت الهيئة أن المنخفض الجوي يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (40:60) كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (70:80) كم/س، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة قد متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وفي ظل الطقس السيء المتوقع غدا، وما يصاحبه من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يجب على المواطنين تجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو الأشجار أو الأعمدة والتأكد من خلو أسطح المنازل من أي مخلفات قابلة للتطاير وإحكام غلق الأبواب والنوافذ.

ويمكن لمواطني محافظة الجيزة الإبلاغ عن أي حادث طارئ كسقوط أشجار أو أعمدة إنارة أو لوحات إعلانية في ظل الطقس السيء، من خلال الأرقام الآتية 33465048 / 33465046، بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453، حيث تستقبل غرفة العمليات المركزية للمحافظة البلاغات على مدار الساعة.

وتتخذ المحافظة التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر والهواء المحمل بالأتربة ضمن إجراءات السلامة العامة، وذلك بمراجعة الإعلانات المثبتة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والتأكد من تأمينها لمنع سقوطها، بالإضافة إلى فحص حالة الأشجار واتخاذ اللازم من أعمال التقليم لعدم سقوطها.