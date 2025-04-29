شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل امتحان الرياضيات بالثانوية العامة للنظامين القديم والجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أبرز التفاصيل والفروق بين امتحان مادة الرياضيات للنظامين القديم والجديد، ففى النظام الحديث لدفعة العام الدراسى الجارى، تم دمج المنهج مما يعنى أن الطلاب سوف يؤدون امتحان الرياضيات فى اختبارين فقط، بعكس النظام القديم سوف يمتحن الطلاب 4 امتحانات فى 4 فروع الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا، كما أن عدد الأسئلة فى النظام القديم 80 سؤال بواقع 20 فى كل فرع أما فى النظام الجديد 40 سؤال فقط 20 فى الرياضيات البحتة و20 سؤال فى الرياضيات التطبيقية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة شكل الأسئلة الاسترشادية.

https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Secondry/secondry3/Term1/Guidance_models_APRIL_2025/Guidance_models_APRIL.html

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 تم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل اللغة العربية والأحد 27 أبريل الكيمياء والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية والسبت 3 مايو الفيزياء لغات والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية والثلاثاء 6 مايو الاحصاء لغات والأربعاء 7 مايو الاحياء والخميس 8 مايو الرياضيات لغات والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية والسبت 10مايو الرياضيات البحتة والأحد 11 مايو التاريخ والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات والثلاثاء 13 مايو الاحياء لغات بيولوجى.



