شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورعدية وتساقط لحبات البرد غدا ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، وتفاصيل وخرائط الأمطار المتوقعة غدا والتى ستكون مصاحبة لـ المنخفض الجوي الصحراوي والذى بدوره سيؤدى إلى أمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

وخرائط الأمطار المتوقعة غدا كما يلى:

أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد أحيانا على محافظة مطروح.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والقاهرة والجيزة والقليوبية.



ويشهد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.