شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: اكتشاف أجزاء من سور القاهرة القديم خلال تطوير ميدان السيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة كشفت عن أجزاء من سور القاهرة القديم، موضحا أنه أثناء إزالة بعض العقارات خلال أعمال التوسعة بالميدان تم اكتشاف أجزاء من سور القاهرة القديم أسفلها.

وأضاف محافظ القاهرة أن الميدان يشهد أعمال تطوير شاملة لتحويله لممشى سياحى يربط القلعة بمساجد الرفاعى والسلطان حسن والسيدة عائشة، مع زيادة المسطحات الخضراء وغلق الميدان أمام حركة السيارات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة الفترة القادمة، ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين يمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ الخليج 365، أنه سيتم تحويل مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح فى مسار جديد وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة اخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال.

وأوضح المحافظ أنه جارى إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجارى الانتهاء منه، مشيرا إلى انه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى ثم سيتم إنشاء كوبرى اعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضى فى 15 حادث، مشيرا إلى أنه تم انشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة وهو ما جعل هناك انحناء خطر يتسبب فى الحوادث.

