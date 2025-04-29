شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تسلم 23 ألف جهاز تعويضى لذوى الهمم بمختلف المحافظات ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تسليم 23,897 جهاز تعويضي وسماعة طبية دعمًا لذوى الهمم الغير القادرين بمحافظات الجمهورية المختلفة "الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء – مرسي مطروح و حلايب وشلاتين " تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين ذوى الهمم ودمجهم مجتمعيًا.

محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان



تسليم أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية أولت اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوى الهمم، ووضعته فى صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسى فى مسيرة التنمية، حيث سلمت 23897 جهاز تعويضي، بالإضافة إلى تسليمهم مئات مشاريع تمكين اقتصادى والأكشاك، فضلا عن إعادة إعمار منازلهم، وذلك لضمان الرعاية الصحية وفرص معيشية وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.



تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية للمرضى غير القادرين

وأوضح أن الطرف الصناعى هو بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين، وأنه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظات.



تسليم سماعات طبية للمرضى غير القادرين

وأشاد محمود فؤاد بالتقدم الملحوظ بمصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وباعتبارهم جزءا رئيسيا فى المجتمع، لافتا إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.