شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تعقد مؤتمرها العام حول حماية النساء من العنف السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" الذي ترأسه مصر، دولة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، وتحتضنه القاهرة يومي 5 و6 مايو 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

يتناول المؤتمر موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية والتجارب الوطنية والدولية، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء.

كما تضم الفعاليات طاولة مستديرة حول المسؤولية الوسيطة للمجتمع المدني والشركات والمنصات العالمية في حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني.

يشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، كما تشارك الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، و المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، و الدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

و صرحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة أن "المؤتمر العام للمنظمة هو أحد أهم فعاليات المنظمة الدورية ويجمع بين الطابعين؛ السياسي والعلمي، ويأتي بمشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية، فضلاً عن وفد جامعة الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية، وأعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة، ومدعوون من المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خبراء/خبيرات في الموضوع محل النقاش، ومن جهة أخرى، دأب المؤتمر على أن يكون منصة علمية رصينة لطرح ومناقشة قضايا المرأة والخروج بتوصيات ترفع لصانعي القرار في الدول العربية".

وأضافت: "يشمل المؤتمر الحالي 6 جلسات عمل يقدم فيها 26 خبيرا وخبيرة من أصحاب الاختصاص من الدول العربية أوراقًا علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات من جوانبه كافه وهو فرصة لجمع سائر الأطراف المعنية بالموضوع للوصول إلى توصيات علمية قابلة للتنفيذ".

كما أوضحت أن المؤتمر سيشهد إعلان المنظمة عن الدورة الجديدة من جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2025 ، كما يشهد إطلاق الدليل الذي أعدته المنظمة بعنوان (دليل تدريبي حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الإقليمية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).



