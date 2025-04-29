شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير ورصف بالإنترلوك لـ70 شارعًا جديدًا فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير ودعم 70 شارعًا بالإنترلوك بمركز ومدينة البدرشين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال استهدفت تطوير 32 شارعًا بمنطقة العزبة الشرقية ومتفرعاتها، 10 شوارع بمنطقة عباس عناني ومتفرعاتها و17 شارعًا بمنطقة عكاشة فرج ومتفرعاتها، 10 شوارع بمنطقة سرايا البحيري بالإضافة إلى تطوير شارع أبو حماد بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المستهدفة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية في المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية أثناء التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل لتنفيذ مشروعات التطوير طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف والتطوير، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي استكمالًا لخطة الدولة في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتهيئة بيئة معيشية أفضل للمواطنين.



رصف شوارع بالإنترلوك في البدرشين



رصف شوارع بالإنترلوك في البدرشين



رصف شوارع بالإنترلوك في البدرشين



رصف شوارع بالإنترلوك في البدرشين



رصف شوارع بالإنترلوك في البدرشين