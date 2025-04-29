شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين: إتاحة تسجيل ملف الترقى إلكترونيا حتى 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا للمديريات التعليمية بشأن استمرار إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2025 للمعلمين المرشحين للترقي، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات حتى 8 مايو المقبل.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الوزير رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمى.



وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024,2025 للمعلمين المرشحين للترقي ، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات إعتبارا من يوم الأحد 9 مارس 2025، عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم من هنـــــــــــا.



والتنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم إلكتروني ويتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه.