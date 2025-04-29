شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على عدم تنفيذ أنشطة لمنظمات دون الحصول على الموافقات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بالتنبيه لعدم السماح بتنفيذ أية مشروعات أو أنشطة وزيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للأمن بالوزارة قبل موعد انعقادها بوقت كاف والتأكد من وجود الموافقة الأمنية لبدء العمل في تلك الأنشطة والفعاليات، والتنسيق مع مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها في هذا الشأن .

وكشفت وزارة التعليم، عن أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة القيام بتنفيذ أنشطة ومشروعات وتنظيم زيارات الى المدارس من بعض المنظمات الدولية الغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية والجمعيات الأهلية والقوافل الطبية والشركات وبعض الشخصيات العامة أو الأحزاب أو التيارات السياسية أو الدينية داخل المنشآت التعليمية، دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للسماح لهم بتنفيذ المشروعات أو الأنشطة والزيارات أو قيام منظمات مجتمع مدنى بتطبيق استبيانات أو استمارة استطلاع أو بحوث ومسوح على الطلاب أو المعلمين .

وأكدت وزارة التعليم، أن ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للأمن على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.