شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر احكام الدستورية العليا بجلسة 12 أبريل الجاري والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بالجلسة المنعقدة بتاريخ السبت 12 أبريل الجاري.

المحكمة أصدرت قراراتها في 10 قضايا دستورية و7 قضايا تنازع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين أمين السر، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.