شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد شهرا لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إعتباراً من الأول من مايو 2025.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .. تحت رعاية /رئيس الجمهورية.. وزارة الداخلية تقرر مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من مايو 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. بمشاركة عدد من المنافذ والسلاسل التجارية والمحال بإجمالى (2228 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1168) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.