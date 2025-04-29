شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعتمد نتائج الفائزين بجوائزها العلمية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة عين شمس أسماء الفائزين بجوائز الجامعة العلمية لعام 2024، بعد جهود متواصلة من مكتب الجوائز بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث العلمية، مكتب أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وكافة الإدارات الداعمة.

وأُجريت أعمال التحكيم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، التزامًا بالضوابط الأكاديمية المعتمدة، وذلك بعد إتمام اللجنة أعمال التحكيم. استندت اللجنة إلى تقرير لجنة الجوائز عقب اجتماعها برئاسة رئيس الجامعة في 8 أبريل 2025، واعتماد النتائج رسميًا في جلسة مجلس الجامعة المنعقدة في 28 أبريل 2025.

تمت المنافسة على جوائز الجامعة لعام 2024 في أربعة أنواع رئيسية: التقديرية، الرواد، التشجيعية، والتقديرية للمرأة، بإجمالي 37 جائزة تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية. وقد شهدت هذه الجوائز منافسة قوية بين حوالي 80 عضو هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة.

أولًا: الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية