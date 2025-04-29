شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا وزير العمل بعيد العمال: دورهم هام فى ترسيخ مقومات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة ل محمد جبران "وزير العمل" بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال.. جاء بها: يسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء.. عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

سيظل العمل ركيزة جوهرية.. فى بناء الحضارات الإنسانية وبلوغ الإنجازات.. ويأتى احتفالنا السنوى بتلك المناسبة.. تجسيداً لقيمة ومكانة عمال مصر.. ودورهم فى ترسيخ مقومات التنمية والإزدهار.. ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطنى.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لعبدالمنعم الجمل "رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر".. جاء بها:بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال يـُسعدنى أن نبعث لكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات .

ونحن نحتفى بعمال مصر رمزاً للعطاء .. والأداء المتفانى من أجل دفع مسيرة العمل الوطنى نحو الإرتقاء.. نتوجه لهم فى مختلف مواقعهم بتحية تقدير وإعتزاز.. على جهدهم المبذول.. من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية تتحقق فيه الآمال والطموحات.