شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار عاجل من الأرصاد.. عاصفة ترابية والرؤية أقل من 500 متر ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، تزامنا مع تعرض البلاد لـ منخفض جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.



وحذرت هيئة الأرصاد من عاصفة ترابية وسرعة رياح تتراوح من 70 ل 80 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 500 متر على محافظات :

مطروح

الفيوم

بني سويف

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

جنوب وشرق القاهرة

الجيزة

السويس

كما يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسرعة الرياح تتراوح من 40 : 60 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 1000 متر على محافظات :

محافظات الوجه البحري

الأقصر

أسوان



ويشهد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.