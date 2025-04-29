شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأونروا: ما يحدث في غزة حكم بالإعدام يتسارع بشكل رهيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت مديرة الإعلام والتواصل فى الأونروا جولييت توما، أن ما يحدث في غزة حُكم بالإعدام يتسارع بشكل رهيب، مؤكدة إنه عقاب جماعي، مضيفة أنه يعتمد سكان غزة بالكامل على المساعدات الإنسانية، ومع استمرار الحصار، يُدفع الناس نحو موتهم.

وأضافت مديرة الاعلام والتواصل في الأونروا، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان.

ومن جانبه، وصف جوناثان ويتال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين الأيام المقبلة في غزة بانها ستكون "حرجة"، موضحا أن من لا يُقتلون بالقنابل والرصاص يموتون ببطء بسبب عدم وصول المساعدات داعيا إلى رفع الإغلاق المفروض على دخول المساعدات والإمدادات، واستئناف وقف إطلاق النار

وأكد المسؤول الأممي أن الوكالات الإنسانية تواصل على الرغم من التحديات محاولة العمل أينما استطاعت لتلبية الاحتياجات لافتا إلى نفاد الإمدادات وتقلص قدرة منظمات الإغاثة على العمل في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.