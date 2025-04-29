شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: وفرنا 378 ألف وظيفة داخليا و6 آلاف بالخارج خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لـ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، حيث ستصبح هذه الاستراتيجية إلى أن تكون وثيقة شاملة للتعامل مع تحديات سوق العمل في الداخل والخارج، ومواكبة التغيرات في أنماط التشغيل والمهن المستقبلية.

وأضاف جبران، لـ"الخليج 365": إن الوزارة تواصل دعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، والتي تراجعت من 13٪ في عام 2014 إلى 6.4٪ حالياً، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الجمهورية الجديدة، موضحا أنه خلال الفترة من من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025 نجحت الوزارة في توفير 378 ألف و174 فرصة عمل للشباب في منشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال 42 ملتقى توظيف، شملت ملتقيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تُصدر دورياً كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم تخصيص 55 ألف فرصة للنساء، و20 ألفاً لذوي الهمم، كما أُتيحت 6 آلاف فرصة عمل في الخارج عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في عدد من الدول العربية والأوروبية، التي يعمل بها نحو 5 ملايين مصري، وخلال الفترة نفسها، أصدرت الوزارة 313 ألف و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج.

وأشار إلى أنه لأول مرة، تم تنظيم ملتقى توظيف افتراضي في أبريل 2025، شهد تسليم عقود عمل لعدد من الشباب، من بينهم ذوو همم، في 27 محافظة في وقت واحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في تجربة تعكس التوجه نحو رقمنة خدمات التشغيل وتيسير الوصول إليها.