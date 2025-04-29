شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات مايو 2025 فى هذا الموعد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد غد الخميس صرف معاشات مايو 2025 لأصحاب المعاشات، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، كما تشكل الهيئة لجانة لمتابعة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب اخر، يمنح باب تأمين المرض في قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الموظفة والعاملة المؤمن عليها تعويض عن الأجر في حالة الحمل والوضع، كما ينص القانون على أن تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76)، من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر

