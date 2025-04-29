شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء حول تكويد السلع والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 161 لسنة 2025 بالزام جميع المنشآت الصيدلية بالعمل بنظام التكويد للخدمات والسلع .

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.

يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.

1



2



