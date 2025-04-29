شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جوى عاجل.. منخفض خماسينى وسرعات الرياح تصل لـ80 كم فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير جوى يوم الأربعاء 30 ابريل 2025، حيث تتعرض البلاد لـ منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء

ومتوقع غدا أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

ويشهد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس اليوم في القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس اليوم في الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس اليوم في مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس اليوم في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس اليوم في قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس اليوم في أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.