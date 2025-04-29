شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنظم برنامج بناء القدرات بمشاركة 60 مدير مدرسة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موضحة أنه من منطلق حرص الوزارة على بناء نهج شامل ومتكامل لدعم تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءة العاملين بها حيث أن ذلك خطوة محورية نحو تطوير الأداء، يتم التنبيه على بعض مديري المدارس والذى وصل عددهم ل 60 مدير مدرسة بالتواجد بإحدى فنادق مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية وذلك لحضور برنامج بناء القدرات، يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجارى على أن يبدأ التسكين الساعة 3 عصراً والمغادرة يوم السبت 3 مايو المقبل في الساعة 3 عصراً علماً بان المشاركين لن يتحملوا أي نفقات.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت عن أنه يتم فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين ) إلى وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم وذلك اعتبارا من 16 مارس 2025 حتى 26 يونيو 2025، وذلك للفئات التالية:

- الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 ( حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين

- الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين أمضى كلا منهم سنتين على الأقل في تعيينه ( حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها ولم يسبق لهم النقل التسكين إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة دبلوم عام في التربية ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع اذا كان متقدما لشغل وظيفة اخصائي.