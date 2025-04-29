شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ملتقى توظيف فى المنوفية لتوفير 250 فرصة عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان اليوم الثلاثاء ، أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية، نظمت، بالشراكة مع كلية الهندسة جامعة المنوفية ، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل، ملتقى توظيف لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، بمشاركة 40 شركة لتوفير 250 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

وتضمن الملتقى، الذي انعقد تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ورش عمل عن إعداد الطلبة والخريجين للدخول الى سوق العمل، والمهارات المطلوبة لذلك، وتشجيع ريادة الأعمال لديهم، والتأكيد على دور الوزارة بالتوعية بالحقوق والواجبات المقررة في قانون العمل، يأتي هذا "الملتقى"، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة المنوفية ومديرية العمل بالمحافظة.

كان قد أعلن محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة نجحت خلال الـ10 أشهر الماضيين فى توفير 378 ألف فرصة عمل، منها 55 ألفاً للنساء و20 ألفاً لذوي الهمم، كما وفرنا 6 آلاف فرصة للعمل بالخارج عبر مكاتب التمثيل العمالي، وصدر 313 ألف تصريح عمل للمصريين بالخارج، وأطلقنا مبادرة تسليم عقود العمل عبر الفيديو كونفرانس لأول مرة في 27 محافظة بالتزامن.