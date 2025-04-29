شكرا لقرائتكم خبر عن للمزارعين.. أهم الإجراءات الاستباقية للتعامل مع التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة طارئة من التقلبات الجوية القوية خلال الأيام القادمة، تكون أشدها يوم الأربعاء متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والأتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 - 90 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاجراءات الاستباقية للتعامل مع التقلبات الجوية :

1- وقف ضم ودراس القمح في كل الجمهورية طوال يوم الأربعاء .

2- وقف عمليات الرش تماماً على كل المحاصيل في كل الجمهورية يوم الأربعاء .

3- اجراء رية مشبعة لكافة المحاصيل يوم الاثنين والثلاثاء مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم.

4- وقف عمليات الشتل لكافة المحاصيل بداية حتى يوم الأربعاء .

5- تشديد الاربطة على الصوب في كل المناطق المذكورة واحكام الاربطة على وحدات الطاقة الشمسية او فك الالواح وإعادة تركيبها على يوم الخميس.

6- الحفاظ على السلامة الشخصية بعدم الاقتراب من لوحات الإعلانات او أعمدة الكهرباء والضغط العالى وتجنب السفر في توقيتات هبوب الرياح الشديدة في المناطق المذكورة خاصة يوم الأربعاء .

7- على مرضى الحساسية والجيوب الانفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة وعدم التعرض للاتربة.

8- غلق كل فتحات التهوية لمزارع الإنتاج الداجنى المفتوحة بالخيش المبلل وقت هبوب الرياح المحملة بالرمال والاتربة خاصة يوم الأربعاء .

