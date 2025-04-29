شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أصحاب المحال الصناعية، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري من خلال المركز التكنولوجي، والذي يتيح عشرات الخدمات في مجالات (التنظيم، والمباني، والمرافق، والتراخيص).

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على الخدمة وشروط التقديم عليها.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.