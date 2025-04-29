شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 22 مليون طفل فى العالم لم يتلقوا جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية، وضع الحصبة في الامريكتين، موضحة إنه اعتبارًا من 18 أبريل 2025، تم تأكيد ما مجموعه 2318 حالة إصابة بالحصبة، بما في ذلك 3 وفيات، في 6 بلدان في إقليم الأمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية، بزيادة قدرها 11 ضعفًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأضافت المنظمة، أنه قد حدثت غالبية الحالات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 29 عامًا، والذين إما لم يتلقوا التطعيم أو لديهم حالة تطعيم غير معروفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الحالات كانت عدوى من خارج المنطقة أو مرتبطة بحالات خارج المنطقة.



وأوضحت، إن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الهواء ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة والوفاة. وعلى الرغم من أنه يمكن الوقاية منه بجرعتين من اللقاح، إلا أن أكثر من 22 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح في عام 2023، وقد ساهم ذلك في ارتفاع عالمي في حالات الحصبة في عام 2024، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى المستوردة، وخاصة من المسافرين غير المطعمين القادمين من المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بنشاط.



وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع البلدان في إقليم الأمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية لمنع انتشار المرض الحصبة وإعادة ظهورها. ويتم تقييم المخاطر الإقليمية حالياً على أنها مرتفعة، في حين تظل المخاطر العالمية معتدلة.

