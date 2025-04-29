شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: تخصيص عيادات صحية بمقر إقامة حجاج الجمعيات بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على توفير أوجه الرعاية الكاملة لـ حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة كما سيتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، كما سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

وكانت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن قد وضعت ضوابط اختيار مشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد مع منح الفرصة للسيدات فى التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عامًا للمشرفين الجدد، و60 عامًا لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، على أن يتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.